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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 11 мая.
В 12.00 в музыкальном театре Карелии пройдет пресс-конференция Константина Райкина о гастролях театра "Сатирикон".
В 14.15 в мэрии Петрозаводска пройдет встреча с группой школьников из Ройтлингена (Германия), посетивших Петрозаводск по программе школьного обмена.
В 15.00 на спортивной площадке ПетрГУ (ул.Герцена 31б) пройдут всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания".
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