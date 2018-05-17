"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 17 мая.

В 11.15 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет совещание на строительной площадке бассейна у ТЦ "Лотос Плаза".

В 14.00 в правительстве Карелии пройдет встреча с представителями отраслевых профсоюзов.

В 14.00 на стадионе "Спартак" состоится церемония открытия регионального этапа "Президентских состязаний".

В 18.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится новая экскурсия "Памятники Великой Отечественной войны на карте города Петрозаводска".