"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 25 мая.

Глава Карелии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В школах пройдут "Последние звонки".

С 11.00 стартует Республиканский этап V Летней Спартакиады пенсионеров.

14.00 – в администрации Петрозаводска соберется консультативный совет по делам градостроительства при главе города.

15.00 - перед главным корпусом ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится открытие трудового сезона 2018 года студенческих отрядов Республики Карелия.

15.00 – на углу ул.Гоголя и ул.Энгельса состоится торжественная церемония, посвященная прощанию кадетов-выпускников 11 класса со знаменем корпуса.

16.00 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по вопросу приведения схемы теплоснабжения города Петрозаводска в соответствие с действующим законодательством.

16.00 – в Центре национальных культур и народного творчества Карелии откроется выставка живописи Г. Силиной "Моя палитра".