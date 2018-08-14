"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 14 августа.

В 15.00 в мэрии Петрозаводска начнутся публичные слушания по проекту "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «приюты для животных".

В 16.00 компания "ПМК-Строй" будет устанавливать презентационный торфяной фильтр для ливневой канализации для очистки городских стоков.