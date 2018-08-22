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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 22 августа.
Сегодня – День государственного флага РФ
В 10.00 на стадионе "Спартак" в Петрозаводске состоится квест "Моя Россия".
В 10.15 Петрозаводский городской суд приступит к допросу начальника лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей.
В 12.00 в поселке Калевала откроют отремонтированный пешеходный мост на улице Советской.
В 13.00 в Петрозаводске около Дворца творчества детей и юношества состоится митинг-концерт, посвященный Дню государственного флага РФ.
В 17.00 в администрации Петрозаводска пройдут общественные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута.
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