"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 22 августа.

Сегодня – День государственного флага РФ

В 10.00 на стадионе "Спартак" в Петрозаводске состоится квест "Моя Россия".

В 10.15 Петрозаводский городской суд приступит к допросу начальника лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей.

В 12.00 в поселке Калевала откроют отремонтированный пешеходный мост на улице Советской.

В 13.00 в Петрозаводске около Дворца творчества детей и юношества состоится митинг-концерт, посвященный Дню государственного флага РФ.

В 17.00 в администрации Петрозаводска пройдут общественные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута.