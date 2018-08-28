"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в вторник, 28 августа.

В 09.00 в Петрозаводском государственном университете пройдет круглый стол по раздельному сбору мусора на территории Петрозаводска и Карелии.

В 09.30 в мэрии Петрозаводска состоится городское тематическое совещание о подготовке муниципальной системы образования к началу нового учебного года.

В 11.00 в правительстве республики глава Карелии Артур Парфенчиков и заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко подпишут соглашение о взаимодействии.

В 14.15 в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа.