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Новости. Общество
07:55, 29 Августа 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 29 августа.

В 9.30 в Национальном театре Карелии состоится круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок.

В 11.00 в Национальном театре Карелии состоится республиканская общественно-педагогическая конференция "Стратегические приоритеты национального проекта в сфере образования"

В 11.00 в правительстве Карелии расскажут о проведении рыбного праздника "Калакунда" в Петрозаводске.

В 14.00 в педагогическом колледже состоится презентация книги "Наши небесные защитники Карельские Святые" в рамках Августовского педагогического форума.

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