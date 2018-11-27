"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 27 ноября.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

11.00 – Артур Парфенчиков посетит Петрозаводский медицинский колледж на ул. Советской, 15. Будет обсуждаться вопрос организации в 2019 году дополнительных групп для обучения фельдшеров и медсестер.

11.00 – в Правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Карелии.

12.00 – в Пряже на ул. Советской, 75 состоится семинар по разработке и реализации социально значимых проектов.

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А. Невского, 33 пройдет заседание Координационного совета по охране труда при Правительстве Карелии.

16.00 – на ул. Сыктывкарской, 34 состоится семинар "Духовность русского севера".

16.30 – в ДТДиЮ на ул. Красной, 8 пройдет бал "По указу Императора", посвященный 300-летию бальной культуры в России.

19.00 – в Доме Кантеле состоится благотворительная концертная программа "Храните любовь!" в рамках благотворительной акции в поддержку воссоздания Успенской церкви в Кондопоге.