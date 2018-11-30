"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 30 ноября.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

29-30 ноября – в Йоэнсуу представители Республики Карелия примут участие в Международной конференции "XV Дни медицины".

9.30 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет научно-практическая конференция "Роль системы образования в сохранении нематериального культурного наследия коренных народов Республики Карелия".

11.00 – в Республиканской инфекционной больнице на ул. Кирова, 44 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

12.00 – в Карельском кадетском корпусе им. Александра Невского на ул. Щорса, 5 сенатор А. В. Ракитина примет участие в мероприятии в рамках военно-патриотического воспитания кадетов и в преддверии празднования 100-летия со дня создания контрразведки.

13.00 – в ССК "Старт" на ул. Попова, 8 пройдет чемпионат и личный Кубок по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

15.00 – школе №46 на б-ре Интернационалистов, 2 состоится чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", муниципальный этап (юноши).

16.00 – в музее ИЗО РК откроется выставка "88 зайцев".

16.00 – в отель "Фрегат" пройдет фестиваль национальных культур "Мы вместе" с участием обучающихся средних общеобразовательных школ Республики Карелия.

16.00 – в ДТДиЮ на ул. Красной, 8 состоится "Кубок Дворца" по фитнес-аэробике.

17.30 – в ДТДиЮ на ул. Красной, 8 пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения фольклорно-хореографического ансамбля "Kulkuset".

18.30 – в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова на ул. Ленинградской, 16 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Матери.