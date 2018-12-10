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Новости. Общество
08:30, 10 Декабря 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 10 декабря.

Глава Карелии Артур Парфенчиков с рабочей поездкой уедет в Москву. Ожидаются его встречи с федеральными министрами.

Кроме этого, пройдут следующие мероприятия:

10.00. в администрации Петрозаводска (пр. Ленина, 2, большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00. в зале заседаний правительства Карелии состоится заседание Организационного комитета "Победа".

17.00. Турнирный зал СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26) - начало Гран-при по быстрым шахматам (юношеский турнир, 3 этап).

17.00. Национальная библиотека Карелии. Презентация краеведческого литературно-художественного сборника "Ладожское озеро".

19.00. Карельская государственная филармония. Юбилейный концерт Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.

С 10 декабря в "Точке кипения" (пр. Ленина, 31) будет проходить научно-практическая конференция "Съезд ТехноКратов"

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