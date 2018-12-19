"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 19 декабря.

11.00 – в правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в республике под председательством Артура Парфенчикова.

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

14.00 – в тире школы №43 на ул. Попова, 8 пройдет открытие кубка спортивно-стрелкового клуба "СТАРТ" по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

14.15 – в правительстве РК состоится заседание Совета по делам инвалидов при главе республики.

14.30 – в Главном управлении МЧС на ул. Правды, 25а пройдет заседание Комиссии правительства РК по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Карелии.

16.00 – на ликеро-водочном заводе "Петровский" состоится презентация нового оборудования.

16.00 – в Музее ИЗО откроется выставка "Онежская палитра".

16.00 – во Дворце творчества на ул. Красной, 8 пройдет торжественная церемония чествования "Лауреатов муниципальной системы образования" по итогам 2018 года.

17.00 – в Карельской государственной филармонии состоится спортивный вечер, посвященный итогам 2018 года.

19.00 – в спортивно-развлекательном центре "Горка" пройдет чемпионат по спортивному туризму в дисциплине "маршрут-пешеходный", "маршрут-водный".