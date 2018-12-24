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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 24 декабря.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
16.00 – на ул. Энгельса, 23 состоится командный Чемпионат Карелии по русским шашкам
(начало соревнований 18.00).
17.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 пройдет новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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