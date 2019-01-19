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Новости. Общество
08:30, 19 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 19 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019". 

10.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского, 71 пройдут открытые городские соревнования по спидкубингу "КУБОР 2019".

13.00 – в губернаторском саду состоится торжественная церемония открытия общественного катка.

16.00 – в ремесленном квартале на ул. Малая Слободская, 12 откроется выставка работ учащихся Дома творчества № 2 "Крещенские узоры".

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