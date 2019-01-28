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Новости. Общество
07:55, 28 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 28 января.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – в детсаду №111 "Сказка" на пр. Октябрьском, 6а состоится праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Дня снятия блокады Ленинграда.

14.30 – в киноцентре "Калевала" на пр. Первомайском, 2 пройдет кинолекторий, посвященный 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

16.00 – в редакции журнала "Север" на ул. Пушкинской, 13 наградят лауреатов ежегодного литературного конкурса "Северная звезда".

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