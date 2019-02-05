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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 5 февраля.
Состоится рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Калевальский и Беломорский районы.
В 10.00 в ВСЦ "Акватика" пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу.
В 17.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Владимира Козина "Страницы истории футбольной команды "Динамо".
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