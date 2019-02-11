"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 11 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Казани примет участие в мероприятиях президиума Госсовета о работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

В 11.00 в специализированной школе искусств открывается олимпиада по программированию "Заврики" для учеников 1 – 4 классов.

В 12.00 в госпитале ветеранов войн состоится передача оборудования, приобретенного для учреждения благотворительным фондом "Память поколений".