"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 марта.

8 марта – Международный женский день.

5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 6-8 марта – начало соревнований в 7.00.

8-9 марта – в Национальном театре Карелии состоятся гастроли Государственного драматического театра "Приют комедианта".

9.00 – в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет открытие первенства СЗФО по тхэквондо (юниорки, юниоры 15-17 лет, юноши, девушки 12-14 лет). 14.00 – начало.