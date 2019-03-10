"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 10 марта.

9-10 марта – в театре кукол РК пройдут гастроли "Бродячая собачка".

9-10 марта – в ФОКе на Ключевой, 10 состоится чемпионат и первенство СЗФО по смешанным боевым единоборствам (ММА). 15.00 – начало соревнований.

9-10 марта – на "Спартаке" пройдут региональные соревнования по легкой атлетике. 10 марта начало соревнований в 12.00.

10.00-12.00 – на пл. Кирова состоится народное гуляние "Широкая Масленица".

10.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а пройдет III республиканский конкурс исполнительского мастерства "Открытый формат".

12.00 – в Пряже состоится чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию (лыжная гонка – спринт).