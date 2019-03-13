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Новости. Общество
07:55, 13 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 13 марта.

11-15 марта – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Педагогический дебют".

11-15 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу СЗФО "Летающий мяч". Начало в 9.00.

12-13 марта – состоится Международный форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование". 11.00-13.00 – в актовом зале ПетрГУ пройдет пленарное заседание.

12-13 марта – на Спартаке пройдут соревнования по настольному теннису в рамках Республиканского фестиваля "Инваспорт на берегах Онего". Начало в 11.00.

12-15 марта – в детсаду №21 на ул. Московской, 6а состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Воспитатель", "Педагогический дебют".

12-16 март – в Национальном театре Карелии пройдет театральная лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

14.00 – на "Кургане" состоится Спартакиада школьников по лыжным гонкам.

15.00 – в Национальной библиотеке Карелии откроется выставка "Книга года Республики Карелия–2018" и выставка "Город, испытанный войной. К 75-летию освобождения Петрозаводска".

15.00 – в Детско-юношеском центре на пр. А. Невского, 71 пройдет квест по программе "Кругозорро" – "Кругозорро Fest".

16.00 – в Национальном музее Карелии состоится вечер памяти В. Верхоглядова и презентация его книги "Валвер. 101 песня Бзибы".

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