"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 25 марта.

25 марта – День работника культуры.

Рабочая поездка Главы РК А.О. Парфенчикова в Олонецкий национальный муниципальный район.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

12.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 состоится открытие XVIII Межрегионального Пушкинского фестиваля.

14.45 – у фонтана на Студенческом бульваре стартует квест-ориентирование "Городские лабиринты".