"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 9 апреля.

9-10 апреля - глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выедет в Санкт-Петербург, где примет участие в V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога".

10.00 – в Заксобрании Карелии пройдет комитет по законности и правопорядку, где парламентарии рассмотрят инициативы коллег-законодателей других регионов России.

13.00 – в Финно-угорской школе наул. Горького, 2 состоится городская научно-исследовательская конференция "Леннротовские чтения".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Натальи Егоровой "Гранатовый сад" (графика).