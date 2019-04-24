"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 24 апреля.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

14.15 – в Управлении труда и занятости Карелии на пр. А. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

15.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет подведение итогов регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России".

16.00 – на стадионе "Спартак" состоится первенство студенческого спортивного союза Республики Карелия по эстафетному бегу.

16.30 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание Общественной комиссии по реализации на территории городского округа приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

17.00 – в Детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка, посвящённая памяти художника и преподавателя ДХШ А.Я. Широкого.

18.00 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится отчётный концерт Образцового детского коллектива России и Карелии "Школа танца "Королевский шаг" под названием "За мечтой по дороге танца".

18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации для родителей выпускников 9 классов.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.