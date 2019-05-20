"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 20 мая.

10.00. Администрация Петрозаводска, большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

13.30. Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (пр. Октябрьский, 7). "Литературное ГТО" – литературный турнир для молодежи, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек и 75-летию ЦГБ имени Д.Я. Гусарова.