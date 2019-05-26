"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 мая.

26 мая – День российского предпринимательства.

10.00 – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 пройдут городские открытые соревнования по авиа-киберспорту "Виртуальный пилот 2019" в рамках Открытого Регионального фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Онего Техно".

11.00 – на пл. Кирова и стадионе "Юность" состоится IX фестиваль "Город моей мечты".

15.00 – в Музыкальном колледже им. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет отчётный концерт народного хора "Українська пісня" Общества украинской культуры "Калина".