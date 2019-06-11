"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 11 июня.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "О проведении в Карелии республиканских соревнований среди вальщиков леса "Лесоруб – 2019", о создании школы вальщиков леса".

В брифинге примут участие: начальник отдела анализа и развития лесопромышленного комплекса минприроды РК Р.А. Петухов, заместитель председателя КРОО "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия" Н.Я. Кирьянов, участник соревнований, преподаватель лесотехнического техникума, школы вальщиков А.В. Маллат.

14.00 – на стадионе "Спартак" пройдет тестирование ГТО.

15.00 – в Национальном музее РК состоится открытие нового зала в этнографическом разделе постоянной экспозиции музея, посвященного традиционному костюму народов Карелии.