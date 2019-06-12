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Новости. Общество
08:30, 12 Июня 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 12 июня.

12 июня – День России.

10.00 – на Кургане пройдет Республиканский фестиваль велоспорта. Награждение в 18.00.

11.00-19.00 – на студенческом бульваре состоится "День России" – молодёжный флешмоб.

12.00 – в створе проспекта Ленина и набережной Онежского озера пройдет мотопробег.

12.00-14.00 – на ул. Труда, 4 состоится праздник "Славься, Отечество".

13.00-13.15 – на пл. Кирова пройдет всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная".

14.00 – в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга состоится праздничная программа "Моя Карелия – моя Россия".

15.00-17.00 – на набережной Онежского озера пройдет молодежная акция "Горжусь Россией". Старт акции у Ротонды, финиш – памятник Петру I.

17.00-19.00 – на пл. Кирова состоится праздничный концерт ко Дню России. Участники: Дария Гроссман (телепроект "Голос Перезагрузка, 7 сезон"), группа "Вирус".

 

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