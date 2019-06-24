"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 24 июня.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – на пл. Кирова пройдет репетиция военного парада.

14.00 – в администрации Петрозаводска состоится круглый стол "Универсальные и традиционные ценности семьи как способ преодоления основных социальных проблем", организованный общественным движением "Отцы Карелии".

15.00 – во дворце торжественных церемоний на ул. Еремеева, 1 Ирина Мирошник примет почетных граждан Петрозаводска.