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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 24 июня.
10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
10.00 – на пл. Кирова пройдет репетиция военного парада.
14.00 – в администрации Петрозаводска состоится круглый стол "Универсальные и традиционные ценности семьи как способ преодоления основных социальных проблем", организованный общественным движением "Отцы Карелии".
15.00 – во дворце торжественных церемоний на ул. Еремеева, 1 Ирина Мирошник примет почетных граждан Петрозаводска.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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