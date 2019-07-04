"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 4 июля.

2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.



4-7 июля – во Дворце искусств в Кондопоге пройдет фестиваль органной музыки Grande Orgue.

10.00 – на стадионе "Спартак" состоится тестирование ГТО.



17.00 – в госкомитете РК по ценам и тарифам на ул. Мерецкова, 8а пройдет "горячая линия" с председателем госкомитета Т.П. Крюковым.