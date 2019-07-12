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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 12 июля.
12-14 июля – в Петрозаводском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.
10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.
12.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 12 откроется выставка дизайнера одежды Марии Селиверстовой "Дети цветов".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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