"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 12 июля.

12-14 июля – в Петрозаводском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.



10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.

12.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 12 откроется выставка дизайнера одежды Марии Селиверстовой "Дети цветов".