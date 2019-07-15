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Новости. Общество
07:55, 15 Июля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 15 июля.

15-31 июля – в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 – "Каникулы в библиотеке" – тематические дни в библиотеке: книжная выставка и игротека.

15 июля – 31 августа – в библиотеке №3 им. Н. Клюева на ул. Ровио, 17/2 пройдет фотовыставка профессионального кино- и видеооператора Бориса Конанова "Очарование севера Карелии" и выставка авторских кукол "Мир кукол Анны Селифановой".

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

12.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг "О новых мерах поддержки населения на приобретение оборудования для перехода на цифровое телевизионное вещание и распространении телевизионных приставок для приема цифрового сигнала". В брифинге примут участие министр соцзащиты Карелии О.А. Соколова, директор управления федеральной почтовой связи Карелии – филиала ФГУП "Почта России" И.Е. Горелова.

18.00 – на стадионе "Спартак" состоится кубок России по футболу среди команд III дивизиона МРО "Северо-Запад" сезона 2019.

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