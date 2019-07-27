"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 27 июля.

25-28 июля – карельская делегация отправится в Свердловскую область (Екатеринбург).

27 июля – День работника торговли.

11.00-16.00 – в акватории Петрозаводской губы Онежского озера пройдут гонки регаты в честь Дня ВМФ.

11.45 – в Ялгубе состоится открытый чемпионат Карелии по акватлону (старт в 12.00, награждение в 15.00).

12.00 – в Песках пройдет плоггинг-забег в рамках "Onego Beach 2019".

18.00 – на ул. Ригачина, 3 (территория ниже Якорного парка) состоится подведение итогов регаты в честь Дня ВМФ, награждение победителей.