Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 22 августа.
22 августа – День государственного флага РФ.
22 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Лоухский район.
11.00 – в детской больнице на ул. Кирова, 21 пройдет презентация новой медицинской техники для ЛОР кабинета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
13.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится концерт, посвященный Дню государственного флага – "Флаг – святыня Российской державы".
14.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 подведут итоги городского конкурса "В преддверии сентября".
14.30 – на Студенческом бульваре состоится молодежное мероприятие "Три цвета России", посвященное Дню флага.
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