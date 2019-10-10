"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 10 октября.

10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.



10.00 – в ДЮЦе на пр А. Невского, 71 пройдет конференция "Опыт использования альтернативной коммуникации в работе с детьми с особенностями в развитии".



13.30 – в Точке кипения ПетрГУ на пр. Ленина, 31 состоится презентация выставки архивных документов по истории отношений Тюбингена и Петрозаводска и круглый стол "Петрозаводск - Тюбинген: опыт и перспективы сотрудничества" с участием официальной делегации из Германии.



15.00 – в Национальном архиве РК откроется выставка документов "Театральная мозаика Карелии".



15.00 –в ДЮЦе откроется новый сезон городской программы развития общественной активности школьников среднего звена "Мы и общество" – соревнования "Мы – команда".



16.00 – в Национальной библиотеке РК откроется выставка Бадри Топурия "Дорогами пленэра".