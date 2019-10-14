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Новости. Общество
07:55, 14 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 14 октября.

14 октября – отключение аналогового телевидения в четвертой группе регионов РФ, включая Карелию. 

14-20 октября – Всероссийская акция "Неделя без турникетов".

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

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