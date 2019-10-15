"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 15 октября.

14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет стартовая встреча для команд ученического самоуправления "Школа управления в школе".



19.00 – в театре драмы РК состоится премьера спектакля "Вкус меда".