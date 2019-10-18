"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 18 октября.

14.15 – в администрации Петрозаводска состоится заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.



15.00 – на стадионе "Спартак" пройдет первенство РК по футболу среди юношей до 19 лет.



18.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 состоится концерт "Оперный калейдоскоп".