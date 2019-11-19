"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 19 ноября.

10.30 – в Петрозаводском лесотехническом техникуме на ул. Калинина, 41 пройдет урок толерантности к Международному дню толерантности "Услышим друг друга".

16.00 – в Пряже состоится заседание Совета по межнациональным отношениям при главе Карелии.