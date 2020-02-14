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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
08:30, 15 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 15 февраля.

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.

11.00 – у мемориального комплекса "Чёрный тюльпан" состоится памятный митинг, посвященный выводу Советских войск из Афганистана. 

11.45 – на ул. Пограничной, 50 пройдет кубок Карелии по флорболу среди мужчин и женщин.

12.00 – в детской музыкальной школе №1 имени Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится городской открытый фестиваль скрипичной и виолончельной музыки "Эфа".

12.30 – в Национальной библиотеке РК презентуют книгу "Встречи у "Черного тюльпана". Там же в 14.00 пройдет телемост обучающихся специализированной школы искусств и юных корреспондентов "Моя газета+" со сверстниками из Бельгии.

16.00 – в парке Ваккосалми в Сортавале состоится первенство Карелии по лыжному двоеборью, посвященное памяти А.А.Федотова.

 

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