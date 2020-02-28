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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
08:30, 29 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 февраля.

11.30 – в Чалне стартует чемпионат и первенство Карелии по ездовому спорту.

12.00 – на ул. Дзержинского, 26 пройдет региональный этап всероссийских соревнований "Чудо-шашки" среди общеобразовательных организаций.

12.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится первый этап военно-спортивных соревнований.

12.00 – на стадионе школы №7 на ул. Трудовых резервов, 7 развернется народное гулянье для жителей микрорайона Соломенное "Масленичная карусель".

14.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет культурно-просветительская программа "Рун неспешное сказанье: переводчики эпоса "Калевала".

15.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив состоится концерт Вепсского народного хора.

16.00 – в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 пройдет гала-концерт хоровых коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей, солистов в рамках проекта "50+".

18.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится открытый республиканский фестиваль обработок народных мелодий "Скоморошина".

18.00 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 пройдет 1/4 финала карельского филиала всероссийской юниор-лиги КВН.

18.00 – в Петрозаводском педагогическом колледже на ул. Красной, 30А состоится фестиваль ГТО среди семейных команд.

18.00 – в Музыкальном театре РК пройдет премьера оперы Дж. Пуччини "Джанни Скикки. Сестра Анжелика".

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