"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 февраля.

11.30 – в Чалне стартует чемпионат и первенство Карелии по ездовому спорту.

12.00 – на ул. Дзержинского, 26 пройдет региональный этап всероссийских соревнований "Чудо-шашки" среди общеобразовательных организаций.

12.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится первый этап военно-спортивных соревнований.



12.00 – на стадионе школы №7 на ул. Трудовых резервов, 7 развернется народное гулянье для жителей микрорайона Соломенное "Масленичная карусель".



14.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет культурно-просветительская программа "Рун неспешное сказанье: переводчики эпоса "Калевала".



15.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив состоится концерт Вепсского народного хора.



16.00 – в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 пройдет гала-концерт хоровых коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей, солистов в рамках проекта "50+".



18.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится открытый республиканский фестиваль обработок народных мелодий "Скоморошина".



18.00 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 пройдет 1/4 финала карельского филиала всероссийской юниор-лиги КВН.



18.00 – в Петрозаводском педагогическом колледже на ул. Красной, 30А состоится фестиваль ГТО среди семейных команд.



18.00 – в Музыкальном театре РК пройдет премьера оперы Дж. Пуччини "Джанни Скикки. Сестра Анжелика".