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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 05 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 5 марта.

5 марта – рабочая поездка главы Карелии в Суоярвский район. 17.00 – встреча Артура Парфенчикова с местными жителями.

10.00 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 состоится заседание коллегии управления, посвященное итогам работы за 2019 год. 

10.00 – в "Точке кипения" пройдет республиканское совещание специалистов в области ВФСК ГТО.

10.10 – на "Кургане" состоится спартакиада пенсионеров Карелии по лыжным гонкам.

11.30 – в Национальном музее РК вручат государственные награды.

12.00 – в администрации Петрозаводска вручат медали 75-летия Победы.

14.00 – во Дворце торжественных церемоний на ул. Еремеева, 1 состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет городская профилактическая игра "Классная команда" для команд классов образовательных учреждений, работающих по программе "Экстремальный класс".

16.00 – торжественно откроется социальный центр "Мама-Дом" на ул. Крылова, 6.

16.00 – в Национальной библиотеке состоится пресс-конференция, посвященная проекту центра развития добровольчества "Арт-коллаборация добровольчества Карелии", получившего в 2020 году президентский грант. 

17.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 пройдет фестиваль юных исполнителей на инструментах симфонического оркестра "Весенняя палитра".

19.00 – в ресторане "Базилик" на Лесном пр., 47 Б состоятся "Дни марийской культуры в Петрозаводске" в рамках фестиваля "Аромат национальной кухни".

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