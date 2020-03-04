"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 5 марта.

5 марта – рабочая поездка главы Карелии в Суоярвский район. 17.00 – встреча Артура Парфенчикова с местными жителями.



10.00 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 состоится заседание коллегии управления, посвященное итогам работы за 2019 год.



10.00 – в "Точке кипения" пройдет республиканское совещание специалистов в области ВФСК ГТО.

10.10 – на "Кургане" состоится спартакиада пенсионеров Карелии по лыжным гонкам.

11.30 – в Национальном музее РК вручат государственные награды.



12.00 – в администрации Петрозаводска вручат медали 75-летия Победы.

14.00 – во Дворце торжественных церемоний на ул. Еремеева, 1 состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.



15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет городская профилактическая игра "Классная команда" для команд классов образовательных учреждений, работающих по программе "Экстремальный класс".



16.00 – торжественно откроется социальный центр "Мама-Дом" на ул. Крылова, 6.



16.00 – в Национальной библиотеке состоится пресс-конференция, посвященная проекту центра развития добровольчества "Арт-коллаборация добровольчества Карелии", получившего в 2020 году президентский грант.



17.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 пройдет фестиваль юных исполнителей на инструментах симфонического оркестра "Весенняя палитра".



19.00 – в ресторане "Базилик" на Лесном пр., 47 Б состоятся "Дни марийской культуры в Петрозаводске" в рамках фестиваля "Аромат национальной кухни".