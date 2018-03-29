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2990
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Новости. Общество
20:00, 29 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 30 марта.

14.00 -  Республиканский конкурс среди студентов профессиональных образовательных организаций республики "Студент года-2018" пройдет в Петрозаводском автотранспортном техникуме, пр. Первомайский, 46.

15.00 - Финал чемпионата Республики Карелия по хоккею состоится в СК "Луми".

16.00 - Выставка "Аксессуары с характером" откроется в музее ИЗО Карелии.

18.00 - Торжественный вечер, посвященный 55-летию хореографического отделения Карельского колледжа культуры и искусств пройдет в Национальном театре республики.

19.00 – "Умная пятница" в Agree culture club (кинотеатр "Калевала").

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