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Новости. Общество
20:00, 12 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 13 апреля.

С 9.00 до 19.00 - строители Перинатального центра могут выйти на митинг из-за невыплаты им  денег за работу.

10.00 – в малом зале Заксобрания Карелии пройдет заседание комитета по экономической политике.

10.00 - в зале заседаний правительства состоится совещание на тему "Обеспечение безопасности на объектах инфраструктуры Республики Карелия". Будет представлено аварийно-спасательное средство УПТ-1, которое призвано свести к минимуму число жертв при возможных чрезвычайных ситуациях, техногенных катастрофах или террористических актах на объектах инфраструктуры.

11.30 – в Законодательном собрании республики состоится заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

14.00 - в Национальном архиве Карелии на ул. Куйбышева, 6а презентуют электронный портал "Наследие народного писателя Карелии Я.В. Ругоева", к 100-летию со дня рождения карельского писателя.

15.00 - в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет республиканский фестиваль школьных хоровых коллективов "Россия – Родина моя!"

16.00 –в МЧС Карелии на ул.Правды, 25 пройдет совещание по итогам проверки в тороговых центрах Карелии.

16.00 – в музее ИЗО Карелии откроется выставка "Пространство квадрата".

16.00 - в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка художников Карелии, мастеров декоративно-прикладного искусства Грузии "Товарищи по чувствам, по перу".

17.00 - в Национальном музее РК состоится презентация фильма В. Славова "Там, где поют глухари".

18.00 - в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайский,4а в рамках форума "Россия-Грузия" состоится концерт "Мелодии дружбы".

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