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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 24 мая.
Глава Карелии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
10.00 – Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционную жалобу бывшего члена правительства республики Виталия Галкина.
13.00 – В Карельской филармонии пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
13.30 – В Национальной библиотеке состоится творческая программа "День славянской письменности и культуры".
17.00 - Открытый кубок республики карелия по спортивной гимнастике на стадионе "Спартак" и в ТРЦ "Десяточка"
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Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
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