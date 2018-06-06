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Новости. Общество
20:00, 06 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 7 июня.

12.00 – в администрации Петрозаводска, каб. 206, пройдет сессия Петрозаводского городского Совета.

В это же время, в 12.00, пройдет "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным.

15.00 – на набережной Онежского  продолжатся Всероссийские соревнований по парашютному спорту в дисциплине "точность приземления" "Кижские купола 3.0". 

16.00 – на ул. Энгельса, 4 состоится "Круглый стол" социально ориентированных некоммерческих организаций "Россия – многонациональная".

 

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