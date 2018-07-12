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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 13 июля.
В 10.00 в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" откроется выставка "Фантазии Мастера. Памяти Анатолия Титова".
12.00 - Национальный музей Республики Карелия приглашает всех желающих заранее узнать результаты завершающих матчей Чемпионата мира по футболу. Улитка Ялка предскажет результаты матча за третье место, и, конечно же, финальный матч, в котором встретятся команды Франции и Хорватии.
В 16.00 во Дворце творчества детей и юношества откроется фестиваль шахмат "Карельская сказка".
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