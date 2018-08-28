"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 29 августа.

В 9.30 в Национальном театре Карелии состоится круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок.

В 11.00 в Национальном театре Карелии состоится республиканская общественно-педагогическая конференция "Стратегические приоритеты национального проекта в сфере образования"

В 11.00 в правительстве Карелии расскажут о проведении рыбного праздника "Калакунда" в Петрозаводске.

В 14.00 в педагогическом колледже состоится презентация книги "Наши небесные защитники Карельские Святые" в рамках Августовского педагогического форума.