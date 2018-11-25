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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 26 ноября.
10.00. Мэрия Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
15.00. Мэрия Петрозаводска, Большой зал. Публичные слушания по проектам постановлений "О внесении изменений в проект планировки территории", "Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории".
18.00. СШОР №2 (ул. Фридриха Энгельса, 23). Муниципальный турнир "Диагональ" по шашкам (открытие).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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