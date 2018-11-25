"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 26 ноября.

10.00. Мэрия Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

15.00. Мэрия Петрозаводска, Большой зал. Публичные слушания по проектам постановлений "О внесении изменений в проект планировки территории", "Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории".

18.00. СШОР №2 (ул. Фридриха Энгельса, 23). Муниципальный турнир "Диагональ" по шашкам (открытие).