"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 21 января.

10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона состоится в мэрии Петрозаводска.

10.15 - Петрозаводский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели детей на Сямозере.

15.00 - Показ фильма "Т-34" для учащихся образовательных организаций Карелии в кинотеатре "Премьер".

16.00 - Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу защиты экс-сенатора Девлета Алиханова.