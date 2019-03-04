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Новости. Общество
20:00, 04 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 5 марта.

4-6 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу Северо-Западного федерального округа "Юность". 4 марта – начало соревнований в 9.00.

5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 5 марта – начало соревнований в 10.00; 6-8 марта – начало соревнований в 7.00.

9.30 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет первенство Петрозаводска по фигурному катанию "Весенняя карусель".

13.00 – в гимназии №30 на ул. Еремеева, 7 состоится торжественное открытие городского конкурса "Педагог года – 2019" в номинации "Учитель".

13.00 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет торжественное открытие городского конкурса "Педагог года – 2019" в номинации "Педагогический дебют".

19.00 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится праздничный концерт танцевального клуба "Ритм" "Говорите мамам нежные слова".

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