"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 15 марта.

11-15 марта – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Педагогический дебют".

11-15 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу СЗФО "Летающий мяч". Начало в 9.00.

12-15 марта – в детсаду №21 на ул. Московской, 6а состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Воспитатель", "Педагогический дебют".

12-16 март – в Национальном театре Карелии пройдет театральная лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

15–17 марта – в Центре образования и творчества "Петровский дворец" состоится II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль народного творчества "Хумахуш" им. В.Г. Мальми.

11.00 – в администрации Петрозаводска пройдет вручение медалей к 30-летней годовщине со Дня вывода войск из Афганистана.

15.00 – в Национальном музее Карелии состоится презентация книги Осси Камппинена "Наградой страх и смерть. Финские строители Советской Карелии".

21.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.